Кузнецов забил гол в матче «Вашингтон» — «Рейнджерс». Видео
21:23
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил четвертый гол команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».
Россиянин отличился в третьем периоде после передачи Карл Хагелина из-за ворот. Счет стал 4:0.
Кузнецов в этом сезоне провел 24 матча и набрал 18 (6+12) очков.
Mr. Bird Man pic.twitter.com/a77VCfqFJI— Washington Capitals (@Capitals) March 28, 2021
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