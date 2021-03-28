Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кузнецов забил гол в матче «Вашингтон» — «Рейнджерс». Видео

21:23
Теги:

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил четвертый гол команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

Россиянин отличился в третьем периоде после передачи Карл Хагелина из-за ворот. Счет стал 4:0.

Кузнецов в этом сезоне провел 24 матча и набрал 18 (6+12) очков.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...