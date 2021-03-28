Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил четвертый гол команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

Россиянин отличился в третьем периоде после передачи Карл Хагелина из-за ворот. Счет стал 4:0.

Кузнецов в этом сезоне провел 24 матча и набрал 18 (6+12) очков.