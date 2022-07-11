Нападающий Алекс Нюландер на год продлил контракт с «Питтсбургом»

Нападающий Алекс Нюландер продлил контракт с «Питтсбургом». Новое соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Зарплата 24-летнего хоккеиста составит 750 тысяч долларов.

По ходу прошлого сезона шведский форвард был обменян из «Чикаго» в «Питтсбург». Но на уровне НХЛ он так и не выступал, проведя все матчи в АХЛ.

Сын известного экс-игрока сборной Швеции Микаэля Нюландера и брат звезды «Торонто» Вильяма Нюландера был выбран на драфте 2016 года «Баффало» под общим 8-м номером в первом раунде.

Однако с тех пор форвард провел в НХЛ только 84 матча, в которых набрал 32 (13+19) очка.