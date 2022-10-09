«Вашингтон» в овертайме обыграл «Коламбус», у Овечкина и Чинахова по голу

«Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ обыграл в овертайме «Коламбус» со счетом 4:3.

В составе «Кэпиталз» отличились Энтони Манта, Александр Овечкин с передачи Евгения Кузнецова, Ник Дауд и Дилан Строум, который забил в овертайме. У «Блю Джэкетс» шайбы на счету Патрика Лайне, Егора Чинахова и Шона Курали.

В первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» 13 октября сыграет с «Бостоном», «Коламбус» в этот же день встретится с «Каролиной».