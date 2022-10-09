Окпосо стал капитаном «Баффало»

Форвард «Баффало» Кайл Окпосо назначен новым капитаном команды, сообщается на официальном сайте НХЛ.

У «Сэйбрз» не было капитана с ноября 2021 года после ухода Джек Айкела в «Вегас». Альтернативными капитанами стали Земгус Гиргенсонс и Расмус Далин.

34-летний американец проведет заключительный сезон 7-летнего контракта. В минувшем сезоне Окпосо провел 74 матча, в которых набрал 45 (21+24) очков.