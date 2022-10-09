«Торонто» разгромил «Детройт» в предсезонном матче НХЛ

«Торонто» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 5:1.

В составе «Мэйпл Ливз» дубли оформили Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс, еще один гол забил Денис Мальгин, Митч Марнер и Маорган Райлли оформили ассистентские хет-трики. У «Рэд Уингз» единственная шайба на счету Пиюса Сутера. Вратарь «Торонто» Илья Самсонов остался в запасе.

В другом матче предсезонки «Монреаль» в овертайме уступил «Оттаве» (2:3), форвард «Канадиенс» Евгений Дадонов отметился результативной передачей.