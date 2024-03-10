«Вашингтон» — «Чикаго»: видеообзор матча

«Вашингтон» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У хозяев забили Хендрикс Лапьер, Майкл Сгарбосса, Том Уилсон и Сонни Милано. Российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал результативную передачу. Единственную шайбу гостей забросил Тайлер Джонсон.

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