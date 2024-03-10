Шестеркин признан первой звездой матча с «Сент-Луисом», Панарин — вторая звезда

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (4:0).

28-летний россиянин отразил 26 бросков в створ. Второй звездой признан форвард Артемий Панарин, который отметился двумя результативными передачами. Третья звезда — форвард Джимми Веси, на счету которого заброшенная шайба.

В текущем сезоне Шестеркин провел 42 матча, дважды сыграв на ноль при 91,2 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.60. У Панарина 87 (35+52) очков в 63 матчах сезона.