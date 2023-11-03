«Вашингтон» дома проиграл «Айлендерс»

«Вашингтон» потерпел поражение от «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:3. Встреча прошла на льду «Капитал Уан Арены» в Вашингтоне.