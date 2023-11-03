Новый владелец «Оттавы» Андлауэр за 250 миллионов долларов продал свою долю в «Монреале»
Новый владелец «Оттавы» Майкл Андлауэр продал свою долю в «Монреале». По информации Sportico, сумма сделки составила 250 миллионов долларов. Его доля составляла 10 процентов.
Новым владельцем акций Андлауэра стала семья Молсонов, которой принадлежит контрольный пакет акций франшизы.
Андлауэр, основатель и генеральный директор Andlauer Healthcare Group, был миноритарным владельцем «Канадиенс» с 2009 года, когда семья Молсон купила команду у Джорджа Джиллетта за $ 575 млн.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
|3.11
|02:00
|
Оттава – Лос-Анджелес
|2 : 3
|3.11
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|2 : 1
|3.11
|02:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|4 : 2
|3.11
|02:00
|
Детройт – Флорида
|0 : 2
|3.11
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|0 : 3
|3.11
|02:00
|
Бостон – Торонто
|3 : 2 Б
|3.11
|03:00
|
Миннесота – Нью-Джерси
|3 : 5
|3.11
|04:00
|
Эдмонтон – Даллас
|- : -
|3.11
|05:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|- : -
|3.11
|05:00
|
Вегас – Виннипег
|- : -
|3.11
|05:00
|
Аризона – Монреаль
|- : -
|3.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|- : -
Новости