Новый владелец «Оттавы» Андлауэр за 250 миллионов долларов продал свою долю в «Монреале»

Новый владелец «Оттавы» Майкл Андлауэр продал свою долю в «Монреале». По информации Sportico, сумма сделки составила 250 миллионов долларов. Его доля составляла 10 процентов.

Новым владельцем акций Андлауэра стала семья Молсонов, которой принадлежит контрольный пакет акций франшизы.

Андлауэр, основатель и генеральный директор Andlauer Healthcare Group, был миноритарным владельцем «Канадиенс» с 2009 года, когда семья Молсон купила команду у Джорджа Джиллетта за $ 575 млн.