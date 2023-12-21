«Виннипег» победил «Детройт»
«Виннипег» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Ред Уингз» потерпели четвертое поражение подряд.
Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников провел на льду почти 17 минут и не отметился результативными действиями.
«Виннипег» набрал 41 очко и поднялся на 3-е место в Западной конференции. «Детройт» идет на 11-й строчке в Восточной конференции — 34 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Детройт» — 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
Голы: Пионк — 2 (Юнссон Фьелльбю, Густафссон), 15:38 — 1:0. Мяяття — 1 (Кейн, Копп), 21:44 — 1:1. Элерс — 11 (Виларди, Демело), 27:41 — 2:1. Юнссон Фьелльбю — 1 (Самберг), 30:50 — 3:1. Виларди — 6 (Перфетти, Моррисси), 36:10 — 4:1. Кейн — 2 (Ларкин, Зайдер), 48:41 — 4:2. Шайфли — 12 (Виларди, Элерс), 55:12 — 5:2.
Вратари: Броссуа — Раймер.
Штраф: 4 — 0.
Броски: 41 (12+18+11) — 28 (9+7+12).
Наши: Наместников (16.51/2/0) — -.
21 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 12571 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|30
|22
|8
|45
|2
|Филадельфия
|31
|18
|13
|39
|3
|Айлендерс
|32
|15
|17
|39
|4
|Каролина
|32
|17
|15
|37
|5
|Вашингтон
|29
|16
|13
|36
|6
|Нью-Джерси
|30
|16
|14
|34
|7
|Питтсбург
|30
|14
|16
|31
|8
|Коламбус
|33
|11
|22
|27
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|30
|19
|11
|44
|2
|Торонто
|29
|16
|13
|38
|3
|Флорида
|31
|18
|13
|38
|4
|Тампа-Бэй
|33
|15
|18
|35
|5
|Детройт
|32
|15
|17
|34
|6
|Монреаль
|31
|14
|17
|32
|7
|Баффало
|33
|13
|20
|29
|8
|Оттава
|27
|11
|16
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|31
|19
|12
|41
|2
|Даллас
|30
|18
|12
|40
|3
|Колорадо
|32
|19
|13
|40
|4
|Нэшвилл
|32
|18
|14
|36
|5
|Аризона
|31
|16
|15
|34
|6
|Сент-Луис
|31
|15
|16
|31
|7
|Миннесота
|30
|13
|17
|30
|8
|Чикаго
|31
|10
|21
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|21
|12
|47
|2
|Ванкувер
|33
|22
|11
|46
|3
|Лос-Анджелес
|28
|18
|10
|40
|4
|Калгари
|32
|13
|19
|31
|5
|Сиэтл
|33
|10
|23
|29
|6
|Эдмонтон
|29
|13
|16
|27
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|24
|8
|Сан-Хосе
|32
|9
|23
|21
|21.12
|03:30
|
Виннипег – Детройт
|5 : 2
|21.12
|03:30
|
Вашингтон – Айлендерс
|3 : 2 ОТ
|21.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|32
|54
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|32
|48
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|33
|44
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|28
|25
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|33
|23
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|32
|22
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93