«Виннипег» победил «Детройт»

«Виннипег» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Ред Уингз» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников провел на льду почти 17 минут и не отметился результативными действиями.

«Виннипег» набрал 41 очко и поднялся на 3-е место в Западной конференции. «Детройт» идет на 11-й строчке в Восточной конференции — 34 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Детройт» — 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Голы: Пионк — 2 (Юнссон Фьелльбю, Густафссон), 15:38 — 1:0. Мяяття — 1 (Кейн, Копп), 21:44 — 1:1. Элерс — 11 (Виларди, Демело), 27:41 — 2:1. Юнссон Фьелльбю — 1 (Самберг), 30:50 — 3:1. Виларди — 6 (Перфетти, Моррисси), 36:10 — 4:1. Кейн — 2 (Ларкин, Зайдер), 48:41 — 4:2. Шайфли — 12 (Виларди, Элерс), 55:12 — 5:2.

Вратари: Броссуа — Раймер.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 41 (12+18+11) — 28 (9+7+12).

Наши: Наместников (16.51/2/0) — -.

21 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 12571 зритель.