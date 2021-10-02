Варламов может пропустить старт сезона из-за травмы

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов может пропустить старт регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы, сообщает сайт лиги.

Ее характер не раскрывается, но известно, что она «давно беспокоила россиянина.» В тренировочном лагере «Айлендерс» он еще не выходил на лед и не тренировался.

«У Варламова все нормально, он просто восстанавливается. Мы думаем в долгосрочной перспективе. Когда начнутся матчи, на восстановление времени уже не будет, там надо будет справляться с болью. Мы хотим позаботиться об этом в первую очередь, чтобы потом не возникало проблем», — сказал главный тренер команды Барри Тротц.