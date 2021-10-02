Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Коламбус» не даст Риналдо играть за фарм-клуб. Хоккеист отказывается делать прививку от коронавирса

15:57
Теги:

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен заявил, что клуб не будет отправлять нападающего Зака Риналдо в АХЛ, информирует TSN.

31-летний игрок не вакцинирован от коронавируса. Ранее он выступал на акции протеста в Гамильтоне против введения ковид-паспортов. После этого стало известно, что он не примет участия в тренировочном лагере «Блю Джекетс».

Игрок подписал контракт с «Коламбусом» на год в августе.

Его зарплата на уровне НХЛ составит 750 тысяч долларов, на уровне АХЛ — 275 тысяч долларов. При этом он гарантированно получит 300 тысяч долларов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Динамо» — «Крылья Советов»: онлайн трансляция матча чемпионата России
«Ледниковый период»: все участники сезона 2021
Роднина жестко отреагировала на слова Далалояна о машинах для сестер Авериных
Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон: одержит ли победу Последний Император на турнире Bellator 269 в России
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное