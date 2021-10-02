«Коламбус» не даст Риналдо играть за фарм-клуб. Хоккеист отказывается делать прививку от коронавирса
15:57
Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен заявил, что клуб не будет отправлять нападающего Зака Риналдо в АХЛ, информирует TSN.
31-летний игрок не вакцинирован от коронавируса. Ранее он выступал на акции протеста в Гамильтоне против введения ковид-паспортов. После этого стало известно, что он не примет участия в тренировочном лагере «Блю Джекетс».
Игрок подписал контракт с «Коламбусом» на год в августе.
Его зарплата на уровне НХЛ составит 750 тысяч долларов, на уровне АХЛ — 275 тысяч долларов. При этом он гарантированно получит 300 тысяч долларов.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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