«Коламбус» не даст Риналдо играть за фарм-клуб. Хоккеист отказывается делать прививку от коронавирса

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен заявил, что клуб не будет отправлять нападающего Зака Риналдо в АХЛ, информирует TSN.

31-летний игрок не вакцинирован от коронавируса. Ранее он выступал на акции протеста в Гамильтоне против введения ковид-паспортов. После этого стало известно, что он не примет участия в тренировочном лагере «Блю Джекетс».

Игрок подписал контракт с «Коламбусом» на год в августе.

Его зарплата на уровне НХЛ составит 750 тысяч долларов, на уровне АХЛ — 275 тысяч долларов. При этом он гарантированно получит 300 тысяч долларов.