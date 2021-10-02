Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Данкан Кит сделал прививку от коронавируса, хотя не хотел вакцинироваться

16:52
Теги:

Защитник «Эдмонтона» Данкан Кит прокомментировал свое решение вакцинироваться от коронавируса.

По словам игрока, большую роль в этом сыграли правила и протоколы НХЛ, связанные с поездками.

«Это одна из тех ситуаций, в которых я определенно не ожидаю, что окажусь в положении, когда мне придется принимать медицинское решение, просто чтобы играть в хоккей. Я думаю, что это решение должно быть выбором.

Казалось, что летом Ассоциация игроков оказывала давление, чтобы мы вакцинировались. Было бы неплохо, если бы профсоюз сопротивлялся немного больше, чтобы поддержать парней, которые по разным причинам были твердо уверены в своей точке зрения», — сказал Кит в интервью The Athletic.

Он также отметил, что «готов играть», но хочет, чтобы хоккеисты получали больше поддержки от профсоюза в отношении вакцинации.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Лутфуллин занимает первое место после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске
«Ледниковый период»: все участники сезона 2021
«Рубин» ужасен: команда Слуцкого проиграла третий матч подряд, Хвича не забивает даже с пенальти
«Ледниковый период»: где смотреть и во сколько начало онлайн трансляции нового сезона
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное