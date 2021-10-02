Данкан Кит сделал прививку от коронавируса, хотя не хотел вакцинироваться

Защитник «Эдмонтона» Данкан Кит прокомментировал свое решение вакцинироваться от коронавируса.

По словам игрока, большую роль в этом сыграли правила и протоколы НХЛ, связанные с поездками.

«Это одна из тех ситуаций, в которых я определенно не ожидаю, что окажусь в положении, когда мне придется принимать медицинское решение, просто чтобы играть в хоккей. Я думаю, что это решение должно быть выбором.

Казалось, что летом Ассоциация игроков оказывала давление, чтобы мы вакцинировались. Было бы неплохо, если бы профсоюз сопротивлялся немного больше, чтобы поддержать парней, которые по разным причинам были твердо уверены в своей точке зрения», — сказал Кит в интервью The Athletic.

Он также отметил, что «готов играть», но хочет, чтобы хоккеисты получали больше поддержки от профсоюза в отношении вакцинации.