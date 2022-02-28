«Эдмонтон» ведет активные поиски нового вратаря. Основные цели — Марк-Андре Флери из «Чикаго» и голкипер «Айлендерс» Семен Варламов, пишет журналист Марк Спектор.

Контракт 33-летнего Варламова с кэпхитом 5 миллионов долларов в год рассчитан до конца сезона-2022/23. В договоре у него прописан пункт, согласно которому он может составить список из 16 команд, куда его нельзя обменять.

Нынешний сезон — последний для 37-летнего Флери по действующему трехлетнему контракту на 21 миллион долларов (среднегодовая стоимость — 7 миллионов). Летом он может получить статус неограниченно свободного агента.