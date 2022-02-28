Защитник «Сан-Хосе» выбыл на 6-8 недель после операции

Защитник «Сан-Хосе» Марио Ферраро перенес операцию на голени. Он пропустит 6-8 недель, сообщает пресс-служба клуба.

Ферраро получил травму в матче регулярного чемпионата против «Бостона». Он получил повреждение, когда нападающий «Мишек» Тэйлор Холл толкнул его на борт.

В этом регулярном чемпионате 23-летний канадец принял участие в 48 матчах, в которых набрал 11 (2+9) очков.