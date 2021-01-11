«Ванкувер» выставил на драфт отказов Берчи и Эрикссона

«Ванкувер» выставил на драфт отказов нападающих Свена Берчи и Луи Эрикссона, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман. Если ни один клуб НХЛ не заберет игроков, то они могут быть отправлены в АХЛ.

Контракт 28-летнего Берчи с зарплатой в 3,366 миллиона долларов рассчитан еще на один год. В прошлом сезоне он провел в НХЛ только 6 матчей и отметился 2 результативными передачами.

35-летний Эрикссон является самым высокооплачиваемым форвардом «Кэнакс». Он будет получать по 6 миллионов в год до конца сезона-2021/22.

В прошедшем сезоне швед провел 49 матчей и набрал 13 (6+7) очков.