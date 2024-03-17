Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Ванкувером»

«Вашингтон» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В начале первого периода форвард хозяев Брок Босер открыл счет. В начале второго периода сначала отличился нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон, а затем — капитан гостей Александр Овечкин, чья шайба стала решающей.

38-летний Овечкин забил 841-й гол в НХЛ за всю карьеру, его отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит снайперский рекорд лиги, теперь составляет 53 шайбы.

«Ванкувер» лидирует в таблице Западной конференции НХЛ с 92 очками в 68 матчах.

«Вашингтон» поднялся на девятую строчку «Востока» с 73 очками в 66 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Вашингтон» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Босер — 36 (Хьюз, Михеев), 1:11 — 1:0. Уилсон — 16 (Мирошниченко, Карлсон), 26:01 — 1:1. Овечкин — 19 (Макмайкл, Алексеев), 27:54 — 1:2.

Вратари: Десмит (58:01) — Линдгрен.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 22 (6+5+11) — 24 (6+14+4).

Наши: Задоров (15.30/1/0), Михеев (16.42/0/+1), Подколзин (10.39/0/0) — Алексеев (10.16/0/+1), Мирошниченко (12.49/1/+1), Овечкин (19.14/1/+1).

17 марта. Ванкувер. Rogers Arena.