«Сент-Луис» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

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«Сент-Луис» дома победил «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Миннесота» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 74 очками в 68 матчах.

«Сент-Луис» идет на десятой строчке с 73 очками в 67 играх.