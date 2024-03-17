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Сегодня, 07:25

«Сент-Луис» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Сент-Луис» дома победил «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Миннесота» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 74 очками в 68 матчах.

«Сент-Луис» идет на десятой строчке с 73 очками в 67 играх.

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НХЛ: «Рейнджерс» обыграли «Питтсбург», «Ванкувер» победил «Вашингтон». Результаты матчей 16 и 17 марта
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 67 44 23 92
2 Каролина 67 41 26 88
3 Филадельфия 68 34 34 76
4 Айлендерс 66 29 37 73
5 Вашингтон 65 31 34 71
6 Нью-Джерси 67 32 35 68
7 Питтсбург 66 29 37 67
8 Коламбус 67 23 44 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 69 40 29 95
2 Флорида 68 45 23 94
3 Торонто 66 38 28 85
4 Тампа-Бэй 67 36 31 78
5 Детройт 67 34 33 74
6 Баффало 68 32 36 69
7 Монреаль 67 25 42 61
8 Оттава 65 28 37 60
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 69 41 28 91
2 Виннипег 66 42 24 89
3 Колорадо 67 42 25 89
4 Нэшвилл 67 38 29 80
5 Миннесота 68 33 35 74
6 Сент-Луис 67 35 32 73
7 Аризона 68 28 40 61
8 Чикаго 67 18 49 41
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 67 42 25 92
2 Эдмонтон 64 40 24 83
3 Лос-Анджелес 67 34 33 79
4 Вегас 66 35 31 77
5 Калгари 67 33 34 71
6 Сиэтл 65 28 37 68
7 Анахайм 67 23 44 49
8 Сан-Хосе 66 16 50 39
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Аризона – Нью-Джерси
 4 : 1
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Флорида – Тампа-Бэй
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Коламбус – Сан-Хосе
 4 : 2
17.03 02:00
Торонто – Каролина
 4 : 5 Б
17.03 02:00
Калгари – Монреаль
 5 : 2
17.03 02:00
Бостон – Филадельфия
 6 : 5
17.03 03:00
Сент-Луис – Миннесота
 3 : 2 Б
17.03 03:00
Даллас – Лос-Анджелес
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Эдмонтон – Колорадо
 - : -
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Сиэтл – Нэшвилл
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Никита Кучеров

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Тампа-Бэй

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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 62 106
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 65 55
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 68 48
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 63 48
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
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Спенсер Мартин

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