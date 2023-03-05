«Ванкувер» обыграл «Торонто», у Кузьменко гол

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 4:1.

У «Кэнакс» отличились Андрей Кузьменко, Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Нильс Аман. «Мэйпл Ливз» ответили точным броском Джона Тавареса.

После этого матча «Ванкувер» с 55 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Торонто» с 84 очками — на четвертой строчке Востока.