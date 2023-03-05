Бобровский признан первой звездой матча с «Питтсбургом»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:1).

34-летний россиянин отразил 31 бросок по воротам. Второй звездой признан форвард Александр Барков, сделавший две результативные передачи. Третья звезда — защитник Аарон Экблад, забивший один гол.

В текущем сезоне Бобровский провел 41 матч, один раз сыграв на ноль и пропустив 114 шайб при 90,6 процента отраженных бросков.