«Ванкувер» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» в гостях обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сиэтл» набрал 18 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Ванкувера» 25 очков и второе место «Запада».

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