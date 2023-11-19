«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» дома победил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Лос-Анджелес» набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Сент-Луис» с 17 очками — на 10-й строчке «Запада».

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