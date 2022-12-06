«Ванкувер» в овертайме победил «Монреаль». «Кэнакс» отыгрались с 0:4 благодаря дублю Михеева
«Монреаль» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:6 ОТ.
В составе «Канадеинс», которые забили первые четыре шайбы в матче отличились — Коул Кофилд, Ник Сузуки, Шон Монахен и Майкл Пеццетта.
У «Кэнакс» дубль на счету Ильи Михеева, еще по одному голу забили Конор Гарланд, Бо Хорват, Джек Стадника и Андрей Кузьменко. Последний оформил также результативную передачу.
В овертайме победу «Кэнакс» принес гол Элиаса Петтерссона.
«Ванкувер» с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Монреаль» с 26 очками на 11-й строчке «Востока».
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«Ванкувер» — «Монреаль» — 7:6 ОТ (0:4, 2:0, 4:2, 1:0)
Голы: Кофилд — 14 (Харрис), 7:49 — 0:1. Сузуки — 14 (Гуле), 12:34 — 0:2. Монахэн — 6 (Сузуки, Мэтисон), 14:57 — 0:3. Пеццетта — 1 (Харрис, Эванс), 16:17 — 0:4. Гарлэнд — 4 (Кузьменко), 36:44 — 1:4. Михеев — 7 (Петтерссон, Бесер), 38:28 — 2:4. Хорват — 19 (Хегландер, Стиллман), 44:02 — 3:4. Михеев — 8 (Петтерссон, Стиллман), 45:45 — 4:4. Студника — 2, 48:49 — 5:4. Дворак — 5 (Дадонов, Армиа), 55:23 — 5:5. Андерсон — 6, 57:00 — 5:6. Кузьменко — 11 (бол., Миллер, Хьюз), 58:35 — 6:6. Петтерссон — 13, 60:13 — 7:6.
Вратари: Мартин (Делиа, 16:17) — Монтембо.
Штраф: 11 — 9.
Броски: 32 (9+13+9+1) — 25 (11+8+6+0).
Наши: Кузьменко (13.23/1/-1), Михеев (17.00/4/0) — Дадонов (17.27/1/-1).
6 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18420 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|25
|20
|5
|41
|2
|Каролина
|25
|14
|11
|33
|3
|Айлендерс
|26
|16
|10
|32
|4
|Питтсбург
|25
|13
|12
|30
|5
|Рейнджерс
|27
|12
|15
|29
|6
|Вашингтон
|27
|11
|16
|26
|7
|Филадельфия
|26
|9
|17
|23
|8
|Коламбус
|23
|8
|15
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|20
|4
|41
|2
|Торонто
|26
|15
|11
|36
|3
|Тампа-Бэй
|24
|15
|9
|31
|4
|Детройт
|24
|12
|12
|29
|5
|Флорида
|25
|12
|13
|28
|6
|Монреаль
|25
|12
|13
|26
|7
|Баффало
|25
|11
|14
|23
|8
|Оттава
|24
|10
|14
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|25
|14
|11
|33
|2
|Виннипег
|23
|15
|8
|31
|3
|Миннесота
|24
|13
|11
|28
|4
|Колорадо
|23
|13
|10
|27
|5
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|6
|Сент-Луис
|25
|11
|14
|22
|7
|Аризона
|23
|7
|16
|18
|8
|Чикаго
|24
|7
|17
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|19
|8
|39
|2
|Сиэтл
|24
|15
|9
|33
|3
|Лос-Анджелес
|27
|13
|14
|30
|4
|Эдмонтон
|26
|14
|12
|28
|5
|Калгари
|25
|12
|13
|27
|6
|Ванкувер
|26
|11
|15
|25
|7
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|20
|8
|Анахайм
|26
|6
|20
|15
|6.12
|03:00
|
Бостон – Вегас
|3 : 4 Б
|6.12
|03:00
|
Рейнджерс – Сент-Луис
|6 : 4
|6.12
|03:00
|
Филадельфия – Колорадо
|5 : 3
|6.12
|04:30
|
Эдмонтон – Вашингтон
|2 : 3
|6.12
|05:00
|
Калгари – Аризона
|3 : 2
|6.12
|06:30
|
Ванкувер – Монреаль
|7 : 6 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|26
|48
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|26
|42
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|25
|41
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|25
|23
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|26
|22
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|26
|19
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|17
|1.93
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12