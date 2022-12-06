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Сегодня, 09:12

«Ванкувер» в овертайме победил «Монреаль». «Кэнакс» отыгрались с 0:4 благодаря дублю Михеева

Дубль Михеева помог «Ванкуверу» обыграть «Монреаль»
Руслан Минаев
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«Монреаль» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:6 ОТ.

В составе «Канадеинс», которые забили первые четыре шайбы в матче отличились — Коул Кофилд, Ник Сузуки, Шон Монахен и Майкл Пеццетта.

У «Кэнакс» дубль на счету Ильи Михеева, еще по одному голу забили Конор Гарланд, Бо Хорват, Джек Стадника и Андрей Кузьменко. Последний оформил также результативную передачу.

В овертайме победу «Кэнакс» принес гол Элиаса Петтерссона.

«Ванкувер» с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Монреаль» с 26 очками на 11-й строчке «Востока».

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«Ванкувер» — «Монреаль» — 7:6 ОТ (0:4, 2:0, 4:2, 1:0)

Голы: Кофилд — 14 (Харрис), 7:49 — 0:1. Сузуки — 14 (Гуле), 12:34 — 0:2. Монахэн — 6 (Сузуки, Мэтисон), 14:57 — 0:3. Пеццетта — 1 (Харрис, Эванс), 16:17 — 0:4. Гарлэнд — 4 (Кузьменко), 36:44 — 1:4. Михеев — 7 (Петтерссон, Бесер), 38:28 — 2:4. Хорват — 19 (Хегландер, Стиллман), 44:02 — 3:4. Михеев — 8 (Петтерссон, Стиллман), 45:45 — 4:4. Студника — 2, 48:49 — 5:4. Дворак — 5 (Дадонов, Армиа), 55:23 — 5:5. Андерсон — 6, 57:00 — 5:6. Кузьменко — 11 (бол., Миллер, Хьюз), 58:35 — 6:6. Петтерссон — 13, 60:13 — 7:6.

Вратари: Мартин (Делиа, 16:17) — Монтембо.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 32 (9+13+9+1) — 25 (11+8+6+0).

Наши: Кузьменко (13.23/1/-1), Михеев (17.00/4/0) — Дадонов (17.27/1/-1).

6 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18420 зрителей.

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ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Монреаль Канадиенс
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Михеев сравнял счет в матче против «Монреаля» после 0:4 в первом периоде

Михеев признан второй звездой матча против «Монреаля»
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 25 20 5 41
2 Каролина 25 14 11 33
3 Айлендерс 26 16 10 32
4 Питтсбург 25 13 12 30
5 Рейнджерс 27 12 15 29
6 Вашингтон 27 11 16 26
7 Филадельфия 26 9 17 23
8 Коламбус 23 8 15 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 24 20 4 41
2 Торонто 26 15 11 36
3 Тампа-Бэй 24 15 9 31
4 Детройт 24 12 12 29
5 Флорида 25 12 13 28
6 Монреаль 25 12 13 26
7 Баффало 25 11 14 23
8 Оттава 24 10 14 21
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 25 14 11 33
2 Виннипег 23 15 8 31
3 Миннесота 24 13 11 28
4 Колорадо 23 13 10 27
5 Нэшвилл 23 12 11 26
6 Сент-Луис 25 11 14 22
7 Аризона 23 7 16 18
8 Чикаго 24 7 17 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 19 8 39
2 Сиэтл 24 15 9 33
3 Лос-Анджелес 27 13 14 30
4 Эдмонтон 26 14 12 28
5 Калгари 25 12 13 27
6 Ванкувер 26 11 15 25
7 Сан-Хосе 28 8 20 20
8 Анахайм 26 6 20 15
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11.12
6.12 03:00
Бостон – Вегас
 3 : 4 Б
6.12 03:00
Рейнджерс – Сент-Луис
 6 : 4
6.12 03:00
Филадельфия – Колорадо
 5 : 3
6.12 04:30
Эдмонтон – Вашингтон
 2 : 3
6.12 05:00
Калгари – Аризона
 3 : 2
6.12 06:30
Ванкувер – Монреаль
 7 : 6 ОТ
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