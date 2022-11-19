«Ванкувер» обыграл «Лос-Анджелес», Кузьменко сделал две голевых передачи
«Ванкувер» обыграл «Лос-Анджелес» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
У хозяев по две шайбы забросили Элиас Петтерссон и Брок Бесер. Российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко сделал две голевых передачи, у еще одного россиянина Ильи Михеева одна результативная передача.
Единственный гол «Лос-Анджелеса» на счету Блэйка Лизотта.
«Ванкувер» занимает 13-е место в таблице Западной конференции с 15 очками в 18 матчах, «Лос-Анджелес» идет на второй строчке с 23 очками в 20 играх.
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«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Голы: Петтерссон — 8 (Кузьменко, Михеев), 25:40 — 1:0. Бесер — 1 (бол., Миллер, Хьюз), 30:09 — 2:0. Лизотт — 5 (Уокер, Эдлер), 33:46 — 2:1. Петтерссон — 9 (Кузьменко, Хьюз), 34:50 — 3:1. Бесер — 2 (Дрис), 45:07 — 4:1.
Вратари: Демко — Куик.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 25 (7+9+9) — 37 (4+18+15).
Наши: Кузьменко (14.39/1/+2), Михеев (15.04/2/+1) — -.
19 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.
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Ванкувер – Лос-Анджелес
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Эрик Карлссон
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