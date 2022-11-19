Вратарь «Баффало» Комри выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела
Вратарь «Баффало» Эрик Комри выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела, сообщает официальный сайт НХЛ.
27-летний голкипер получил повреждение 17 ноября в матче с «Оттавой» (1:4). Защитник «Сэйбрс» Расмус Далин толкнул на него форварда «Сенаторс» Матье Жозефа.
Отмечается, что МРТ выявила проблему, которая выведет Комри из строя на длительный срок. «Баффало» уже вызвал из АХЛ финского вратаря Юкко Пекку Луукконена. В прошлом сезоне он провел 9 матчей в НХЛ.
В текущем сезоне Комри провел в лиге в составе «Баффало» 11 матчей, процент отраженных бросков 88,7, коэффициент надежности 3,63.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|14
|3
|28
|2
|Каролина
|17
|10
|7
|22
|3
|Айлендерс
|18
|11
|7
|22
|4
|Рейнджерс
|18
|8
|10
|20
|5
|Питтсбург
|17
|7
|10
|17
|6
|Филадельфия
|17
|7
|10
|17
|7
|Вашингтон
|19
|7
|12
|17
|8
|Коламбус
|16
|6
|10
|13
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|17
|15
|2
|30
|2
|Торонто
|18
|9
|9
|22
|3
|Тампа-Бэй
|17
|10
|7
|21
|4
|Детройт
|17
|8
|9
|20
|5
|Флорида
|17
|9
|8
|19
|6
|Монреаль
|17
|8
|9
|17
|7
|Баффало
|17
|7
|10
|14
|8
|Оттава
|16
|6
|10
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|17
|10
|7
|22
|2
|Виннипег
|15
|10
|5
|21
|3
|Колорадо
|15
|9
|6
|19
|4
|Нэшвилл
|17
|8
|9
|17
|5
|Сент-Луис
|16
|8
|8
|16
|6
|Миннесота
|17
|7
|10
|16
|7
|Чикаго
|16
|6
|10
|15
|8
|Аризона
|16
|6
|10
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|14
|4
|28
|2
|Лос-Анджелес
|20
|11
|9
|23
|3
|Сиэтл
|17
|9
|8
|21
|4
|Эдмонтон
|17
|9
|8
|18
|5
|Калгари
|16
|7
|9
|16
|6
|Ванкувер
|18
|6
|12
|15
|7
|Сан-Хосе
|19
|6
|13
|15
|8
|Анахайм
|17
|5
|12
|11
|19.11
|06:00
|
Ванкувер – Лос-Анджелес
|4 : 1
|19.11
|21:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|17
|32
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|19
|28
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|17
|28
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|17
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|18
|13
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|17
|12
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|14
|1.89
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|12
|2.07
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|11
|2.09