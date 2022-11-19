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Сегодня, 09:43

Вратарь «Баффало» Комри выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела

Анна Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Баффало» Эрик Комри выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела, сообщает официальный сайт НХЛ.

27-летний голкипер получил повреждение 17 ноября в матче с «Оттавой» (1:4). Защитник «Сэйбрс» Расмус Далин толкнул на него форварда «Сенаторс» Матье Жозефа.

Отмечается, что МРТ выявила проблему, которая выведет Комри из строя на длительный срок. «Баффало» уже вызвал из АХЛ финского вратаря Юкко Пекку Луукконена. В прошлом сезоне он провел 9 матчей в НХЛ.

В текущем сезоне Комри провел в лиге в составе «Баффало» 11 матчей, процент отраженных бросков 88,7, коэффициент надежности 3,63.

Источник: НХЛ
Эрик Комри
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 17 32
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 19 28
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 17 28
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 17 15
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 18 13
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 17 12
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 14 1.89
Коннор Хеллибак

Коннор Хеллибак

Виннипег

 12 2.07
Витек Ванечек

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