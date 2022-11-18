Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

18 ноября, 23:43

Защитник Никита Зайцев отправлен в фарм-клуб «Оттавы»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник Никита Зайцев отправлен в фарм-клуб «Оттавы», сообщает журналист Брюс Гарриоч.

Ранее российский хоккеист прошел процедуру драфта отказов, но еще какое-то время находился в расположении основной команды.

В этом сезоне Зайцев поучаствовал в семи матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 1 (0+1) очко при полезности «-3».

Контракт 31-летнего игрока с кэпхитом 4,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

Никита Зайцев
ХК Оттава Сенаторз
1
0
Читайте также
Кучеров — наша главная звезда в НХЛ. Он продолжает погоню за Макдэвидом
ФИФА объявила о запрете продажи алкогольного пива на стадионах ЧМ-2022
СК РФ возбудил дело по факту массового расстрела ВСУ российских военнопленных
Мэр Львова предупредил о возможном отключении света на срок до двух недель
Город будет: программа «Архитекторы.рф» выпустила четвертый поток специалистов
Что нужно знать о цифровых технологиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Миннесота» выставила нападающего Джоста на драфт отказов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 14 3 28
2 Каролина 17 10 7 22
3 Айлендерс 18 11 7 22
4 Рейнджерс 18 8 10 20
5 Питтсбург 17 7 10 17
6 Филадельфия 17 7 10 17
7 Вашингтон 19 7 12 17
8 Коламбус 16 6 10 13
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 17 15 2 30
2 Торонто 18 9 9 22
3 Тампа-Бэй 17 10 7 21
4 Детройт 17 8 9 20
5 Флорида 17 9 8 19
6 Монреаль 17 8 9 17
7 Баффало 17 7 10 14
8 Оттава 16 6 10 13
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 17 10 7 22
2 Виннипег 15 10 5 21
3 Колорадо 15 9 6 19
4 Нэшвилл 17 8 9 17
5 Сент-Луис 16 8 8 16
6 Миннесота 17 7 10 16
7 Чикаго 16 6 10 15
8 Аризона 16 6 10 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 14 4 28
2 Лос-Анджелес 19 11 8 23
3 Сиэтл 17 9 8 21
4 Эдмонтон 17 9 8 18
5 Калгари 16 7 9 16
6 Сан-Хосе 19 6 13 15
7 Ванкувер 17 5 12 13
8 Анахайм 17 5 12 11
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
19.11 06:00
Ванкувер – Лос-Анджелес
 - : -
19.11 21:00
Оттава – Нью-Джерси
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 17 32
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 19 28
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 17 28
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 17 15
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 17 13
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 17 12
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 14 1.89
Коннор Хеллибак

Коннор Хеллибак

Виннипег

 12 2.07
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 11 2.09
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости