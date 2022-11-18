Защитник Никита Зайцев отправлен в фарм-клуб «Оттавы»

Защитник Никита Зайцев отправлен в фарм-клуб «Оттавы», сообщает журналист Брюс Гарриоч.

Ранее российский хоккеист прошел процедуру драфта отказов, но еще какое-то время находился в расположении основной команды.

В этом сезоне Зайцев поучаствовал в семи матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 1 (0+1) очко при полезности «-3».

Контракт 31-летнего игрока с кэпхитом 4,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.