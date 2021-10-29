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«Ванкувер» — «Филадельфия» — 1:2, результат матча, НХЛ, регулярный чемпионат, 29 октября 2021 года

07:28
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«Филадельфия» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Ванкувер» со счетом 2:1. Победный гол забил Джеймс ван Римсдайк.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провел на льду 23 минуты 11 секунд и заработал показатель полезности «+1».

Российский защитник «Кэнакс» Василий Подколзин провел на льду 10 минут 42 секунды и заработал показатель полезности «0».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Филадельфия» — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Голы: Кутюрье — 3 (Конекны, Жиру), 0:22 — 0:1. Хьюз — 2 (Шенн, Хаймор), 2:15 — 1:1. ван Римсдайк — 1 (бол., Кутюрье, Жиру), 6:58 — 1:2.

Вратари: Галак — Джонс.

Штраф: 15 — 15.

Броски: 28 (4+16+8) — 28 (15+5+8).

Наши: Подколзин (10.42/1/0) — Проворов (23.11/1/+1).

29 октября. Ванкувер. Rogers Arena.

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Роман Шишов все материалы автора
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