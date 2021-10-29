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Романов забросил первую шайбу в сезоне. Видео

06:47
Александр Романов. Фото nhl.com
Александр Романов. Фото nhl.com

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе». Он забросил шайбу, бросив от синей линии.

Счет стал 2:0.

Для 21-летнего хоккеиста это первая шайба в сезоне. Всего он провел 7 матчей.

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Роман Шишов все материалы автора
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