Романов забросил первую шайбу в сезоне. Видео

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе». Он забросил шайбу, бросив от синей линии.

Счет стал 2:0.

Для 21-летнего хоккеиста это первая шайба в сезоне. Всего он провел 7 матчей.