Романов забросил первую шайбу в сезоне. Видео
06:47
Российский защитник «Монреаля» Александр Романов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе». Он забросил шайбу, бросив от синей линии.
Счет стал 2:0.
Для 21-летнего хоккеиста это первая шайба в сезоне. Всего он провел 7 матчей.
Le premier de Romy cette saison!— Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) October 29, 2021
Romy's first of the season!#GoHabsGo pic.twitter.com/AWcjZu5i2P
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