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НХЛ: расписание матчей 29 октября

18:00
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников. Фото James Guillory, USA Today Sports
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников. Фото James Guillory, USA Today Sports
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В ночь на пятницу, 29 октября, состоятся девять матчей НХЛ.

«Каролина» — «Бостон». 02:00

«Питтсбург» — «Калгари». 02:00

«Тампа-Бэй» — «Аризона». 02:00

«Сент-Луис» — «Колорадо». 03:00

«Анахайм» — «Баффало». 05:00

«Ванкувер» — «Филадельфия». 05:00

«Сиэтл» — «Миннесота». 05:00

«Лос-Анджелес» — «Виннипег». 05:30

«Сан-Хосе» — «Монреаль». 05:30

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

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