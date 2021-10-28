НХЛ: расписание матчей 29 октября
18:00
В ночь на пятницу, 29 октября, состоятся девять матчей НХЛ.
«Каролина» — «Бостон». 02:00
«Питтсбург» — «Калгари». 02:00
«Тампа-Бэй» — «Аризона». 02:00
«Сент-Луис» — «Колорадо». 03:00
«Анахайм» — «Баффало». 05:00
«Ванкувер» — «Филадельфия». 05:00
«Сиэтл» — «Миннесота». 05:00
«Лос-Анджелес» — «Виннипег». 05:30
«Сан-Хосе» — «Монреаль». 05:30
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке
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