Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Шайба Хагеля принесла «Чикаго» победу над «Ванкувером»

06:31

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Брэндона Хагеля.

После этого матча «Чикаго» и «Ванкувер» имеют по 14 очков и занимают 13-е и 14-е места в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Чикаго» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Хагель — 5 (Густафссон, Строум), 44:12 — 0:1.

Вратари: Демко (58:22) — Флери.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 40 (15+15+10) — 24 (6+7+11).

Наши: Подколзин (13.35/2/0) — -.

22 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Овечкин в двух голах от рекорда на все времена. Александр преуспевает не только в погоне за Гретцки
Эксперт назвала товары, которые надо купить до предновогоднего ажиотажа
0