Шайба Хагеля принесла «Чикаго» победу над «Ванкувером»
06:31
«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 1:0.
Единственный гол на счету Брэндона Хагеля.
После этого матча «Чикаго» и «Ванкувер» имеют по 14 очков и занимают 13-е и 14-е места в Восточной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Чикаго» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Хагель — 5 (Густафссон, Строум), 44:12 — 0:1.
Вратари: Демко (58:22) — Флери.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 40 (15+15+10) — 24 (6+7+11).
Наши: Подколзин (13.35/2/0) — -.
22 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.
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