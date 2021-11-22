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«Айлендерс» дома проиграл «Торонто», проиграв шестой раз подряд

06:03
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«Айлендерс» дома проиграл «Торонто» (0:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе гостей отметились Митчелл Марнер (дважды) и Ондржей Каше. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 37 бросков и пропустил три гола.

«Айлендерс» проиграли шестой матч подряд. В активе «Торонто» шестая победа за последние семь игр.

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«Айлендерс» — «Торонто» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Марнер — 5 (мен., Маззин), 3:31 — 0:1. Каше — 4 (Кампф, Ритчи), 42:00 — 0:2. Марнер — 6 (Бантинг), 53:29 — 0:3.

Вратари: Сорокин — Уолл.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 20 (6+7+7) — 40 (12+13+15).

Наши: — - -.

22 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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