«Айлендерс» дома проиграл «Торонто», проиграв шестой раз подряд
06:03
«Айлендерс» дома проиграл «Торонто» (0:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе гостей отметились Митчелл Марнер (дважды) и Ондржей Каше. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 37 бросков и пропустил три гола.
«Айлендерс» проиграли шестой матч подряд. В активе «Торонто» шестая победа за последние семь игр.
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Торонто» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Марнер — 5 (мен., Маззин), 3:31 — 0:1. Каше — 4 (Кампф, Ритчи), 42:00 — 0:2. Марнер — 6 (Бантинг), 53:29 — 0:3.
Вратари: Сорокин — Уолл.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 20 (6+7+7) — 40 (12+13+15).
Наши: — - -.
22 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena.
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