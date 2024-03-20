«Ванкувер» одержал победу над «Баффало»

«Ванкувер» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Шведский нападающий «Кэнакс» Элиас Петтерссон оформил дубль и сделал голевую передачу.

«Ванкувер» набрал 94 очка и лидирует в Западной конференции. «Баффало» идет на 11-й строчке в Восточной конференции — 71 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Баффало» — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Голы: Гарлэнд — 14 (Хьюз, Петтерссон), 4:06 — 1:0. Петтерссон — 32 (бол., Миллер, Хьюз), 33:48 — 2:0. Далин — 16 (Пауэр, Так), 49:23 — 2:1. Петтерссон — 33 (п.в., Миллер), 58:09 — 3:1. Далин — 17 (Томпсон, Так), 59:39 — 3:2.

Вратари: Десмит — Леви (57:30 — 58:09, 58:56 — 59:55).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 34 (15+10+9) — 17 (7+3+7).

Наши: Задоров (17.56/1/-2), Михеев (13.06/1/0), Подколзин (6.30/1/0) — -.

20 марта. Ванкувер. Rogers Arena.