«Лос-Анджелес» обыграл «Чикаго», у Гаврикова гол и передача

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 6:2.

В составе «Кингз» 3 (2+1) очка набрал Анже Копитар, еще по шайбе забросили Алекс Лаферрье, Филипп Дано и Тревор Льюис, Владислав Гавриков набрал 2 (1+1) очка. У «Блэкхокс» шайбы на счету Ника Фолиньо и Кевина Корчински.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 81 очком занимает седьмое место в Западной конференции, «Чикаго» с 43 очками — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Чикаго» — 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)

Голы: Лафферье — 11 (Лизотт, Дюбуа), 12:03 — 1:0. Фолиньо — 16 (бол., Курашев, Джонс), 14:27 — 1:1. Гавриков — 5 (Копитар, Кемпе), 29:32 — 2:1. Копитар — 21 (Кемпе), 31:52 — 3:1. Копитар — 22 (бол., Кемпе, Фиала), 39:08 — 4:1. Дано — 16 (Мур, Фиала), 45:47 — 5:1. Корчински — 5 (Курашев, Бедард), 54:16 — 5:2. Льюис — 8 (Дюбуа, Гавриков), 57:10 — 6:2.

Вратари: Тэлбот — Мразек.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 24 (6+11+7) — 24 (5+9+10).

Наши: Гавриков (20.28/2/+2) — Зайцев (18.44/0/0).

20 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.