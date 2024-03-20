Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров опередил Маккиннона на одно очко

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забил гол и сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (5:3).

Теперь на счету 30-летнего россиянина 118 (41+77) очков в сезоне: он опережает форварда «Колорадо» Натана Маккинона на одно очко. 28-летний канадец набрал 117 (42+75) очков и идет вторым в гонке бомбардиров.

На третьем месте форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 108 (26+82) очков.