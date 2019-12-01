Валерий Ничушкин: «Я постоянно горячий на площадке»

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин поделился впечатлениями от второго гола в сезоне в матче с «Чикаго». Ранее он прервал 91-матчевую безголевую серию в НХЛ.

— Я много всего перепробовал в подготовке, в работе, — приводит слова Ничушкина российская версия официального сайта НХЛ. — Искал, искал, искал... Многие заметили, что в последних где-то 10 матчах кое-что поменялось в «Колорадо». Очень не повезло, что у нас столько ребят травмировалось. Но за счет этого мне дали больше играть. Я лучше почувствовал шайбу, лед, выросло игровое время. Я постоянно горячий на площадке. Естественно, у меня стало больше моментов. Просто посмотрите по броскам в створ ворот. В прошлом матче с «Эдмонтоном» я нанес четыре броска. Теперь с «Чикаго» — тоже четыре. Создаю моменты, набираю очки. За последние пять матчей отдал две голевые передачи. И вот, наконец-то, шайба начала заходить куда надо. Я очень рад!

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