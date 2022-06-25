Валерий Ничушкин сравнял счет в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Тампы»

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин сравнял счет в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Тампы» — 1:1.

Россиянин отличился в начале второго периода.

Ничушкин забросил 9-ю шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ, всего на его счету 14 (9+5) очков в 19 матчах. Форвард набрал 5 (4+1) очков в 5 матчах финала Кубка Стэнли против «Тампы».

«Колорадо» ведет в серии против «Тампы» со счетом 3-1. В случае победы в сегодняшнем матче «Эвеланш» выиграют третий Кубок Стэнли в истории клуба.