Кучеров реализовал большинство и вывел «Тампу» вперед в пятом матче финала плей-офф НХЛ против «Колорадо»

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров вывел свою команду вперед в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо».

В середине второго периода россиянин реализовал большинство — «Лайтнинг» играли вчетвером против троих хоккеистов «Эвеланш».

Кучеров забросил 8-ю шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. На его счету 27 (8+19) очков в 22 матчах этого плей-офф — форвард является лучшим бомбардиром своей команды.

«Тампа» уступает «Колорадо» в серии со счетом 1-3.