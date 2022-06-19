Каменский: «Колорадо» здорово сыграл и не дал противнику выполнить игровое задание»

Каменский высказался о разгромной победе «Колорадо» над «Тампой» во втором матче финала Кубка Стэнли

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Колорадо» над «Тампой-Бэй» во втором матче финала Кубка Стэнли (7:0).

«Колорадо» здорово сыграл и не дал противнику выполнить игровое задание. Движение было быстрее, на всех участках поля не давали играть «Тампе». «Колорадо» выглядел намного сильнее в этом матче, но, думаю, что следующий матч будет решающим в этой серии. «Тампа» имеет большой опыт игры и даст бой «Калорадо» у себя. Будем ждать красивого и хорошего хоккея», — сказал Каменский «СЭ».

«Колорадо» ведет в серии против «Тампы» со счетом 2-0.

Третья игра серии состоится 21 июня, начало — в 03.00 (мск).