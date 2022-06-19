Овечкин и Радулов сыграли в волейбол вместе с футболистом «Реала» Алабой

Российские хоккеисты Александр Овечкин и Александр Радулов сыграли в пляжный волейбол на отдыхе в Турции.

Фотографию в социальные сети выложил хоккеист московского «Динамо» Станислав Галиев, который участвовал в игре. Также компанию им составили футболист «Реала» Давид Алаба и игрок «Зенита» Виталий Фридзон.

Александр Овечкин, Александр Радулов, Станислав Галиев, Давид Алаба и Виталий Фридзон. Фото из соцсетей Станислава Галиева

В сезоне-2021/22 «Вашингтон» занял восьмое место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф «Кэпиталз» проиграли «Флориде» в первом раунде (счет в серии 2-4).

В регулярном чемпионате НХЛ-2021/22 Овечкин набрал 90 (50+40) очков в 77 матчах и занял 16-е место в таблице лучших бомбардиров лиги. В плей-офф у 36-летнего россиянина 6 (1+5) очков в 6 матчах.