Прошкин назвал игрой в одну калитку разгромную победу «Колорадо» над «Тампой»

Бывший защитник «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» Виталий Прошкин прокомментировал победу «Колорадо» над «Тампой» (7:0) во втором матче финала Кубка Стэнли.

«Получилось в одну калитку. Разорвали и победили с неожиданным счетом 7:0. Хотя характера и опыта «Тампе» не занимать, «Лайтнинг» — последние победители двух розыгрышей Кубка Стэнли.

Приедут к себе домой и, наверное, все может поменяться. Главное — выиграть следующую игру. Если будет 0-3 в серии, то будет намного сложнее. Но «Колорадо» — молодцы: на кураже забрали две игры дома», — приводит «Чемпионат» слова Прошкина.

«Колорадо» ведет в серии с «Тампой» со счетом 2-0. Третий матч состоится 21 июня, начало — в 3.00 (мск).