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В «Торонто» уверены, что Михеев сыграет в текущем сезоне

03:47
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Нападающий Илья Михеев сыграет за «Торонто» в текущем сезоне, об этом рассказал главный тренер команды Шелдон Киф. «Кленовые листья» занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции

— Ожидаем Коди Сиси на следующей неделе. Михеев, похоже, вернется в этом сезоне, что хорошо для нас, — цитирует Кифа Maple Leafs Hot Stove.

Напомним, Михеев получил порез кисти коньком в конце декабря. В текущем сезоне на его счету 23 (8+15) очка в 39 матчах за «Торонто» при показателе полезности «+7».

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