«Виннипег» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У «Джетс» голами отметились Нил Пионк, Николай Элерс, Аксель Юнссон-Фьелльбю, Габриэль Виларди и Марк Шайфли. В составе «Ред Уингз» шайбы забросили Олли Мяяття и Патрик Кейн.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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