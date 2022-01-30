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Сегодня, 09:25

В «Тампе» надеются, что Кучеров сможет вернуться на лед до Матча всех звезд НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото Getty Images

Главный тренер «Тампы» Джон Купер надеется, что нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сможет вернуться на лед до перерыва на Матч всех звезд НХЛ.

«Надеюсь, что Никита вернется во вторник. Но, опять же, никогда не угадаешь, как будут развиваться события в подобных ситуациях. Поэтому я не могу сейчас с полной уверенностью сказать, что Кучеров сможет сыграть», — приводит официальный сайт НХЛ слова Купера.

В сезоне-2021/22 Кучеров набрал 17 (5+12) очков. Во вторник, 25 января россиянин попал в ковид-протокол НХЛ.

Матч «Тампы» против «Сан-Хосе» состоится во вторник, 2 февраля и станет последним перед перерывом на Матч всех звезд НХЛ, который состоится 5 февраля в Лас-Вегасе (США).

Источник: https://www.nhl.com/ru/news/cooper-nadeetsya-chto-kucherov-vernetsya-do-matcha-zvezd/c-330328496
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 41 30 11 62
2 Питтсбург 44 27 17 61
3 Рейнджерс 45 28 17 60
4 Вашингтон 45 24 21 57
5 Коламбус 41 19 22 39
6 Айлендерс 36 15 21 36
7 Филадельфия 44 14 30 36
8 Нью-Джерси 43 15 28 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 45 31 14 67
2 Тампа-Бэй 45 29 16 64
3 Торонто 40 27 13 57
4 Бостон 41 25 16 53
5 Детройт 45 19 26 44
6 Баффало 43 14 29 35
7 Оттава 38 13 25 30
8 Монреаль 43 8 35 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 42 31 11 65
2 Нэшвилл 45 27 18 58
3 Сент-Луис 44 26 18 57
4 Миннесота 39 26 13 55
5 Даллас 41 22 19 46
6 Виннипег 41 18 23 43
7 Чикаго 44 16 28 39
8 Аризона 43 10 33 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 26 19 55
2 Анахайм 47 23 24 54
3 Лос-Анджелес 45 22 23 51
4 Калгари 40 21 19 48
5 Сан-Хосе 44 22 22 47
6 Эдмонтон 40 22 18 46
7 Ванкувер 44 19 25 44
8 Сиэтл 43 14 29 32
Результаты / календарь
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
8.02
30.01 02:00
Флорида – Сан-Хосе
 5 : 4 ОТ
30.01 03:00
Детройт – Торонто
 4 : 7
30.01 03:00
Каролина – Нью-Джерси
 2 : 1
30.01 03:00
Монреаль – Эдмонтон
 2 : 7
30.01 03:00
Тампа-Бэй – Вегас
 2 : 3 Б
30.01 05:00
Аризона – Баффало
 1 : 3
30.01 06:00
Калгари – Ванкувер
 1 : 0 ОТ
30.01 21:00
Питтсбург – Лос-Анджелес
 - : -
30.01 21:00
Рейнджерс – Сиэтл
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 45 62
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 61
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 45 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 45 31
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 45 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 29 2.08
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 27 2.1
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