В «Тампе» надеются, что Кучеров сможет вернуться на лед до Матча всех звезд НХЛ

Главный тренер «Тампы» Джон Купер надеется, что нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сможет вернуться на лед до перерыва на Матч всех звезд НХЛ.

«Надеюсь, что Никита вернется во вторник. Но, опять же, никогда не угадаешь, как будут развиваться события в подобных ситуациях. Поэтому я не могу сейчас с полной уверенностью сказать, что Кучеров сможет сыграть», — приводит официальный сайт НХЛ слова Купера.

В сезоне-2021/22 Кучеров набрал 17 (5+12) очков. Во вторник, 25 января россиянин попал в ковид-протокол НХЛ.

Матч «Тампы» против «Сан-Хосе» состоится во вторник, 2 февраля и станет последним перед перерывом на Матч всех звезд НХЛ, который состоится 5 февраля в Лас-Вегасе (США).