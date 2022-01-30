Нападающий «Торонто» Бантинг признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Торонто» Майкл Бантинг признан первой звездой дня в НХЛ.

Форвард отличился хет-триком в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (7:4).

Вторая звезда дня — нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, на счету которого дубль в игре с «Монреалем» (7:2). Благодаря этому дублю немец обогнал Александра Овечкина (29) в списке лучших снайперов и делит первое место с форвардом «Рейнджерс» Крисом Крайдером — у обоих по 31 шайбе.

Третья звезда дня — нападающий «Филадельфии» Сэм Аткинсон, который забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в матче с «Лос-Анджелесом» (4:3 ОТ).