Расписание и результаты матчей НХЛ 29 и 30 января

Вечером 29 января и в ночь на 30-е пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

29 января

20:30 мск. «Оттава» — «Анахайм»

21:00. «Филадельфия» — «Лос-Анджелес»

23:00. «Сент-Луис» — «Виннипег»

30 января

02:00. «Флорида» — «Сан-Хосе»

03:00. «Детройт» — «Торонто»

03:00. «Каролина» — «Нью-Джерси»

03:00. «Монреаль» — «Эдмонтон»

03:00. «Тампа-Бэй» — «Вегас»

05:00. «Аризона» — «Баффало»

06:00. «Калгари» — «Ванкувер»

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке //

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