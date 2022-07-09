В первом раунде драфта НХЛ-2022 выбрали игроков из девяти стран. Это повторение рекорда

В первом раунде драфта НХЛ-2022 выбрали игроков из девяти стран

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В первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2022 года выбрали игроков из девяти стран.

В первом раунде были выбраны 32 хоккеиста, представляющих Канаду (9), США (7), Швецию (4), Россию (3), Словакию (3), Финляндию (2), Чехию (2), Швейцарию (1) и Австрию (1).

Это повторение рекорда.

Ранее представители девяти стран уходили в первом раунде драфта в 1999 и 2014 годах.