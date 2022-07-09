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Сегодня, 09:19

Тэлбот недоволен решением «Миннесоты» продлить контракт с Флери

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Миннесоты» Кэм Тэлбот остался недоволен решением клуба продлить контракт с голкипером Марком-Андре Флери, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

По сведениям источника, представители Тэлбота на встрече с генменеджером «Уайлд» Биллом Герином сообщили о недовольстве игрока. Само руководство клуба заявляло, что намерена сохранить обоих вратарей. У 35-летнего канадца остается один год контракта с кэпхитом 3,67 млн долларов.

Ранее «Миннесота» продлила контракт с Флери на два года со средней зарплатой в 3,5 млн долларов.

Кэм Тэлбот
Марк-Андре Флери
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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