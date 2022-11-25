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Сегодня, 10:03

«Миннесота» вывела Флери из списка травмированных

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

37-летний канадец получил травму 16 ноября и пропустил три матча «Уайлд», в которых команда одержала две победы и один раз проиграла.

В нынешнем регулярном чемпионате Флери провел 11 матчей, в которых в среднем пропускал 2,87 гола и отражал 90,5 процента бросков.

Марк-Андре Флери
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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