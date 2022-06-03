В Москве завершилось расследование дела об обмане Радулова банком на 1,5 миллиарда рублей

В Москве завершилось расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Транснационального банка об особо крупном мошенничестве, в котором пострадал форвард «Далласа» Александр Радулов, сообщает «Коммерсант».

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве по Северному округу Москвы было возбуждено в октябре 2018 года. 35-летний россиянин пострадал на 1,5 млрд рублей — ему был нанесен максимальный ущерб.

Как сообщалось, с 2008 года на счет в банке в течение 8 лет поступала зарплата Радулова. При этом в апреле 2015 года у Транснационального банка была отозвана лицензия.