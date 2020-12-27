Дружба на 1,5 миллиарда рублей. Банк без лицензии пять лет обманывал звезду НХЛ

Нападающий «Далласа» Александр Радулов стал жертвой мошенников.

Последние годы в России стремительно сокращается число коммерческих банков. Одни не справляются с конкуренцией и самостоятельно покидают рынок. Другие не проходят чистку со стороны госструктур, за что закономерно лишаются лицензии. Однако, несмотря на ужесточение требований, руководители банков продолжают организовывать мошеннические схемы, желая обогатиться за счет доверчивых клиентов. Некоторым отзыв лицензии и вовсе не мешает продолжать деятельность и осуществлять темные махинации.

Жертвой одного из таких банков стал нападающий «Далласа» и сборной России Александр Радулов. Хоккеист в течение пяти лет переводил большую часть зарплаты в «Транснациональный банк», принадлежавший его другу Сергею Кононову. Однако организация с 2015 года прекратила официальное существование по решению главного кредитного регулятора страны.

Как пояснила пресс-служба Центробанка, «Транснациональный банк» не исполнял соответствующие федеральные законы и предоставлял недостоверную отчетность, скрывающую его реальное финансовое положение. Кроме того, он был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж в значительных объемах. Отзыв лицензии стал закономерной санкцией со стороны Банка России.

Сколько потерял Радулов?

Решение доверить честно заработанные деньги вышеуказанному банку объяснить нетрудно. Радулов и Кононов — давние друзья. Последний предложил выгодные условия и полную протекцию на случай непредвиденных ситуаций.

— Что его сподвигло к этому? Естественно, условия, которые предложил Кононов, — отметил представитель Радулова Роман Худяков в эфире телеканала «Россия 24». — Он сказал: «Саша, мы с тобой друзья. Я председатель банка. Если будут отбирать лицензию, то я тебя предупрежу и ты эти деньги заберешь. Ты ничем не рискуешь, и если надо, то я переведу деньги в любую точку мира».

Пожар беспокойства Кононов потушил, передав два помещения в центре города. В течение пяти лет Александр звонил, но Кононов всегда его успокаивал: «Саша, мы друзья, мы близкие друзья с твоим отцом, с тобой. Неужели ты думаешь, что мы тебя кинем?» Александру мы объяснили, что обещать и не делать — попахивает мошенничеством.

Владелец банка долгое время кормил сторону Радулова пустыми обещаниями, а последнее время стал откровенно игнорировать звонки хоккеиста и его отца.

— Он практически трубки не брал, — сказал отец хоккеиста Валерий Радулов в эфире телеканала «Россия 24». — Очень редко или говорил, что перезвонит. От меня он вообще трубки не брал. И в офис я приходил. Там мне он говорил, что ему некогда. Он прекрасно знал, зачем я приходил. Говорил, что у него встречи. Он делал это намеренно, потому что не собирался отдавать деньги.

Об отзыве лицензии Александр вовсе узнал от третьих лиц. Кононов не стал оповещать об этом клиента. На вопросы Радулова о вложенных деньгах владелец только успокаивал хоккеиста: «Мы же друзья».

— Каждую встречу с ним я получаю какие-то непонятные ответы и обещания, — сказал Александр. — Они никак не выполняются. Близкие мне посоветовали приехать проверить документы. Мы начали с юристами все проверять. Поняли, что нужно еще встречаться. Мы встретились, но ничего нового я не услышал. Потом решил обратиться в органы власти. Какой другой вариант?

По словам адвоката Радулова Сергея Ташкова, его клиент — не единственная жертва схем Кононова. На уловки мошенников повелись и другие спортсмены. Разбирательства дошли до уголовного дела, но пострадавших не выявили. Видимо, Кононов с партнерами внушили вкладчикам, что ситуация под контролем и деньги скоро вернутся с положенными процентами.

— Теперь все это вскрылось. Первый спортсмен заявит об этой проблеме, за ним потянутся другие. Но у нас самый большой [вклад]. У Радулова было вложено около 1,5 миллиарда [рублей], — передает слова адвоката Ташкова 360tv.ru.

Кто еще пострадал от мошенников?

Богатые спортсмены часто становятся мишенями для аферистов, желающих обогатиться за счет доверчивых людей. В одном из самых громких скандалов последних лет был замешан нападающий Сергей Федоров, известный по выступлению в НХЛ за «Детройт», «Коламбус», «Анахайм» и «Вашингтон». Заокеанская карьера принесла форварду солидный доход. Большую часть денег он заработал в сезоне-1997/98 после легендарного оффершита «Каролины», который помог раскрутить «РедУингз» на нешуточный контракт. За один год Федоров получил 28 миллионов долларов (без вычета налогов).

Часть средств он отдал на благотворительность, но остальная сумма и заработанные после деньги пропали. Сергей связался с мошенником Джозефом Задой, который «вел» его финансы, но за 11 лет обманул хоккеиста примерно на 60 миллионов. Вместо невероятной доходности от вложенных средств в нефтяные активы Сергей потерял практически все состояние и в 2009 году вернулся в Россию банкротом.

Жертвой мошенников стал и другой звездный игрок — Сергей Гончар. Защитник попал в группу хоккеистов НХЛ, которых ловко развел на деньги один бизнесмен. Схема — аналогичная: обещания о приумноженном капитале со временем развеиваются, и спортсмен остается ни с чем. Единственное утешение — Гончар потерял существенно меньше Федорова, около 1-2 миллионов долларов.